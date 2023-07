Europeu de hóquei em patins: siga o Espanha-Portugal, em direto

há 1 horas 19:47

As figuras de Portugal e Espanha neste Europeu

Gonçalo Alves tem sido a grande figura de Portugal. É o melhor marcador de Portugal com oito golos e chegou à Catalunha em grande forma. Na baliza, Pedro Henriques tem conseguido fazer esquecer Ângelo Girão, habitual titular e ausente por motivos de paternidade.



Pela Espanha, Pau Bargalló, capitão e estrela do Barcelona, é a grande arma no ataque da Espanha. É por ele que passa todo o jogo da seleção do país vizinho.