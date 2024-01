IPDJ esclarece recentes episódios sobre condições de higiene no CAR Jamor

Vítor Pataco, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), organizou esta quinta-feira uma sessão de esclarecimento com atletas, pais, tutores e representantes das federações desportivas com atletas residentes no Centro de Alto Rendimento do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CAR Jamor) onde abordou os recentes episódios que colocaram em causa as condições de higiene do espaço , na qual vivem 70 atletas."Serve, acima de tudo, para esclarecer todos, sobre o que fizemos, o que estamos a fazer e o que será feito em relação a estes quatro assuntos, que não têm relação entre si e sobre os quais foi criado um alarme social desproporcionado. A alegada intoxicação alimentar, o avistamento de baratas, uma queixa de percevejos num quarto e a inspeção da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Têm apenas uma coisa em comum: foram concentrados no mesmo curto período, alguns no mesmo dia", explicou Vítor Pataco à plateia presente."Por considerarmos que este assunto foi exposto de forma preocupante, queremos passar toda a informação disponível, de forma transparente, para que não restem dúvidas. O objetivo desta conversa é, precisamente, informar e garantir que em momento algum a saúde dos atletas esteve em causa", reforçou.