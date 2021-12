João Paulo Rebelo e o prémio atribuído ao PNED: «Desporto é um instrumento de coesão social»

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, agradeceu à Peace and Sport o prémio atribuído ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), considerando que o mesmo "tem um significado especial para todos aqueles que têm estado envolvidos com o PNED ao longo dos anos"."Levamos muito a sério o facto de o desporto ser um instrumento de coesão social. Quando agimos à luz dos seus valores e dos melhores padrões de conduta estamos a trabalhar para formar melhores indivíduos e uma sociedade melhor. O PNED, integrado no IPDJ, atinge estes objetivos na sua plenitude", elogiou o governante.O presidente e fundador da Peace and Sport, Joël Bouzou, elogiou a "iniciativa transversal exemplar do Governo voltada para a sociedade portuguesa", iniciada em 2012."Este programa tem vindo a ser desenvolvido ao longo do tempo, envolvendo vários parceiros em Portugal, tais como autarquias, centros desportivos, escolas, meios de comunicação e atletas. Isso mostra que, se os valores do desporto são usados na vida quotidiana, podem produzir mudanças positivas nas nossas sociedades. Apoio totalmente a visão do Governo português, que vê o desporto como uma 'escola paralela', capaz de ensinar valores indispensáveis à melhoria de uma sociedade mais pacífica, inclusiva e equitativa", acrescentou.O Peace and Sport apoia um conjunto de programas de campo e procura maximizar o uso do desporto para o desenvolvimento e a paz, agindo no sentido de liderar a transformação social em todas as áreas do mundo afetadas pela pobreza ou instabilidade social.