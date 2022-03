Nova imagem da vergonha: equipas russas perfilam-se para fazer o 'Z'

Depois do ginasta russo Ivan Kuliak subir ao pódio numa prova da Taça do Mundo de Ginástica Artística, em Doha, no Qatar, com o 'Z' que tem sido marcado nos tanques e veículos bélicos russos que participam na invasão à Ucrânia, algo semelhante sucedeu agora num jogo de bandy (espécie de hóquei no gelo mas com 11 elementos de cada lado) entre formações russas.Durante o momento em que soava o hino, em dois jogos diferentes das meias-finais da liga, os jogadores de SKA Neftyanik e Dínamo Moscovo e do Vodnik e Kuzbass perfilaram-se para fazer o símbolo 'Z', em nova demonstração de apoio às tropas russas que atacaram a Ucrânia.No entanto, nem todos os desportistas presentes quiseram fazer parte daquele momento. Segundo o jornal 'Aftonbladet', o sueco Simon Jansson, do Kuzbass, voltou ao balneário envergonhado com o que se estava a passar. "Marquei uma posição contra aquele gesto", disse à SVT Sport, ficando quase sem palavras para comentar a atitude dos seus colegas de profissão: "é difícil dizer..."