Pedro Queirós voltou a levar Portugal ao topo do mundo

View this post on Instagram A post shared by Pedro Queiro´s (@pedro_queiros_projectx)

Pouco mais de um ano depois de ter levado a bandeira portuguesa e o cachecol do 'seu' Benfica ao topo do mundo , Pedro Queirós voltou ao Evereste agora para correr uma das maratonas mais difíceis do planeta - e aquela que se inicia a maior altitude. É aos 5.364 metros, no campo base, que tudo começa e logo aí inicia-se o primeiro grande desafio. Adaptar o corpo às condições e fazê-lo estar operacional para o desafio de correr 42 quilómetros, que viria a concluir em muitas dificuldades em algo mais do que sete horas.Ainda assim, em jeito de balanço, nesse aspeto Pedro Queirós assume que se sentia a 200%. Totalmente preparado para a batalha. "Estamos num ambiente completamente inóspito, em pleno glaciar de Khumbu, com rochas, gelo, neve... O ar é rarefeito, apenas 50% da pressão do oxigénio e está muito frio. Estariam uns -15ºC na noite da prova e à partida uns -5ºC", descreve este lisboeta de 31 anos. Nada que o atemorizasse, especialmente por conta da sua experiência prévia, tanto por já ter escalado o Evereste, mas também por conhecer bem a região. "Vários atletas estrangeiros estavam com algumas dores de cabeça, sintomas de doença de altitude, frio, falta de apetite... Eu estava a sentir-me bem. Parecia até um atleta local!", recorda.Parecia tudo alinhado para uma grande jornada, onde o objetivo estava definido à partida: ser o melhor entre os atletas estrangeiros. Só que não foi bem assim. Para lá de começar em altitude, a prova é feita num "perfil ondulante", com "uns 400 metros em plano". Ora subia, ora descia. Isto numa superfície escorregadia e com muitas rochas. Condições complicadas, que exigiam cuidado extremo, e que acabaram por passar fatura. "Aos 7 quilómetros, numa zona em que o trilho abre um bocadinho mais, em que ia começar a divertir-me, a acelerar mais, estou a ultrapassar uma manada de yaks e aterro mal o pé esquerdo. Faço uma entorse e apercebi-me logo que era grave", lembra. E foi mesmo. Exames posteriores confirmaram rotura parcial dos ligamentos - a imagem da partilha nas redes sociais abaixo mostra bem o estado em que ficou o pé -, mas nem isso impediu a sua progressão.Sem condições para correr, para manter o ritmo desejado, seguiu-se uma jornada de superação. "Até ao final estive a pensar em abdicar. Estava em dores, apesar de ter tomado alguns compromidos para aliviá-las. Depois, voltei a torcer aos 30... Estive constantemente a pensar em desistir, até porque tinha possíveis saídas, tanto ser evacuado de helicóptero, apanhar boleia num cavalo ou numa mula, ou então cortar caminho e seguir direto à meta e fazer 30 quilómetros".As opções estavam na mesa, chegaram a passar pela sua cabeça, mas a vontade de superação era mais forte, porque não o fazia apenas por si. "Ter esta força, esta garra de cumprir o meu objetivo... Eu faço estas coisas numa lógica do que chamo 'aventuras humanitárias', que passa por recolher fundos para causas sociais aqui no Nepal. A causa que fundei, o ''. Não é só pela minha família, por mim próprio, pelos meus amigos, mas também pelos doadores da causa, as crianças, para que se sintam identificados, que sintam que podem correr e escalar comigo. Isso é fundamental para mim", assume.E foi precisamente isso que o levou à meta instalada no Namche Bazar, a 3.440 metros. Assim que a viu, assim que a cruzou "foi uma grande emoção". "Estive a imaginar esse momento durante horas e horas. Cheguei a pensar que não ia conseguir, que ia chegar de noite, que ia demorar 10 ou 12 horas". Foi uma grande emoção e também "grande alívio", pois por mais comprimidos que tomasse, "por mais que quisesse esconder o desespero" em que se encontrava, "a dor física era muito grande". E isso, dias depois do desafio, fá-lo olhar para o seu resultado com um sentimento diferente. Havia objetivos de resultado, mas acabar assim tem um sabor especial. "Gostava de ter ganho entre os atletas estrangeiros, mas muito sinceramente acho que fiquei mais feliz terminando a prova assim do que se tivesse ganho. Foi mesmo, mesmo uma grande superação", assume o atleta, que cruzou a linha de meta com a bandeira portuguesa na mão.Depois da dor e da glória de cruzar a meta com sensação de dever cumprido, Pedro Queirós recebeu momentos depois outra boa notícia. O título de campeão nacional do 'seu' Benfica. Uma conquista que celebrou numa tarde que era de festa também naquele ponto, já que se assinalavam os 70 anos da conquista do Evereste. A dor física ainda lá estava e sentiu-se durante alguns dias, mas naquele momento a sensação de superação era maior. Ou pelo menos disfarçava-a...Outra grande vitória chegou uma semana depois, quando anunciou os resultados da campanha de angariação de fundos que levou a cabo, com um total de 6.309 euros. Com essa verba, Pedro Queirós garantiu a atribuição de 12.500 refeições a crianças desfavorecidas nas ruas de Kathmandu, mas também a aquisição de 120 mochilas cheias de material escolar para as mesmas. "Fico extremamente contente por poder mostrar obra feita e as coisas a acontecerem no terreno. Sempre com verdade e transparência. Cumprir promessas. Tenho consciência das dificuldades que se vivem em Portugal e também procuro estar envolvido em projetos na pátria mãe, para além de outras ações solidárias no Irão e no Quénia. Muito obrigado a todos os que acreditam e se envolvem.Este conceito de aventura humanitária também merece alguma reflexão. Podemos trabalhar em prol de uma causa e ao mesmo tempo viver grandes aventuras! Perto da natureza, com mais saúde e a perseguir sonhos. A Maratona do Evereste foi uma prova dificílima e onde aprendi bastante. Para o futuro já tenho novas ideias. Veremos onde a estrada nos levará", escreveu nas redes sociais.Ao longo da sua jornada, Pedro Queirós vivenciou também a hospitalidade dos locais, algo que deixa bem claro e insiste em realçar em conversa com o nosso jornal. "Durante a competição passei por muita gente que observou que estava magoado, em lágrimas, a sofrer, a coxear, e ofereceram-me sempre a sua ajuda. Há um grande sentido de solidariedade", assume. "Este vale dos Himalaias e o povo que lá habita tem esta magia. Chama-se 'Beyul', que significa a terra prometida em nepalês. Senti ali uma energia especial, vinda daquelas pessoas, que são simples, algumas analfabetas, vivem em condições duras, mas que se disponibilizaram sempre para ajudar", enfatizou.