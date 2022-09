Secretário de Estado: «Desporto é uma força social que chega a todas as comunidades e idades»

A Semana Europeia do Desporto foi hoje apresentada na nave de atletismo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras. Esta iniciativa é promovida pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e vai decorrer entre sexta-feira e 30 de setembro, com cerca de 2.500 atividades em aproximadamente 200 municípios.

"Estamos a iniciar a semana da Semana Europeia do Desporto. Queremos que, com a iniciativa do IPDJ e com o apoio dos municípios, permita o incremento da atividade física, mas também sirva para comemorar o que têm sido os bons resultados obtidos por uma jovem geração, em várias modalidades. O que também nos diz que estamos num novo ciclo, de crescimento, e esperamos que esta semana também contribua para isso", afirmou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia

Nesse sentido, o governante apontou como figuras inspiradoras os 34 embaixadores da iniciativa, entre os quais os medalhados olímpicos Fernanda Ribeiro, Francis Obikwelu, Emanuel Silva e Vanessa Fernandes e os ex-futebolistas Pedro Pauleta e Nuno Gomes.

"Essa também é uma das missões desta Semana Europeia do Desporto. Porque quando falamos de desporto, falamos de valores, de inclusão, solidariedade, sustentabilidade, tolerância. São valores fortes, sólidos e nobres. O desporto é uma força social que chega a todos os cantos, a todas as comunidades e a todas as idades, também queremos que esta semana represente isso", referiu.

Depois de abordar os recentes incidentes nas bancadas dos estádios nacionais, ainda que sem apontar episódios concretos, João Paulo Correia admitiu como objetivo "que o desporto seja um espaço de maior participação e adesão, não só para quem pratica, mas também para quem vai assistir".

Ainda à margem da iniciativa, o governante foi questionado sobre as queixas sobre a desigualdade na distribuição de financiamento por parte de algumas federações, nomeadamente a de canoagem, recordando o aumento da verba disponibilizada para as preparações olímpica (18,4%) e paralímpica (32,9%) para Paris'2024, para 31,2 milhões de euros.

Os valores aplicados nos últimos Jogos, num total de aproximadamente 30,6 M€ -- num ciclo olímpico atípico e alargado para cinco anos -, já corresponderam a aumentos significativos face aos do Rio'2016, quando foram empregues 16 M€ na preparação olímpica e 3,8 na paralímpica.