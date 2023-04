há 1 horas 14:27

Alejandro Domínguez: «A equipa transmite confiança»

Na antevisão à partida deste sábado, Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, realçou a confiança do grupo de trabalho. "A equipa transmite confiança. Agora na Taça e, depois, na final eight [da WSE Champions League] e nos play-offs [do campeonato] vamos medir forças com adversários de muita qualidade. O desporto é feito de momentos decisivos e vamos jogar com responsabilidade, mas sem que isso nos retire liberdade, criatividade e a nossa identidade. Vamos jogar todas as decisões com o ADN que temos construído durante estes meses, porque é quando a equipa se porta melhor", disse.