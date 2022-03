Treinadora ucraniana passou duas horas soterrada: «Pensava que ia morrer enterrada viva»

Ayuna Morozova, treinadora de natação ucraniana, tem vivod o drama dos bombardeamentos russos no país e viveu um autêntico momento de horror: esteve duas horas debaixo dos escombros de um edifício até ser encontrada e resgatada, e nas redes sociais relatou o terror que viveu."Estava no primeiro piso de um edifício onde trabalhava como voluntária a servir comida aos soldados, e continuarei a fazê-lo. Não posso ficar sem fazer nada. Este é o meu país, onde planeio chegar a Ministra da Juventude e do Desporto", começou por explicar, antes de especificar como se deu o salvamento."Estive debaixo dos escombros durante duas horas e rezei a todos os deuses em todos os idiomas que conheço. Não conseguia mexer-me e só gritava, a pensar que ia morrer enterrada viva. Quase nunca choro. Encontraram-me no sótão. Deus ajude a minha salvadora Zhenya, que ouviu os meus gritos e exigiu que continuassem à minha procura e ajudou a desenterrar-me. Gosto tanto de ti", relatou Morozova.O presidente da Federação ucraniana de natação, Andrii Vlashkov, já se pronunciou em comunicado, frisando que já são vários os feridos resultantes de ataques russos, entre atletas e treinadores, e lamentando a situação de Morozova. "Não estava de boa saúde. É uma pessoa pacífica, muito ativa no desporto... e agora é isto. É terrível o que está a acontecer".