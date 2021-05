FC Porto-Benfica, em direto

há 30 min 11:21

A confiança dos jogadores

Nos dragões reina a confiança, aferida por Rafa, em declarações ao sítio do clube: "O Benfica é grande equipa, das melhores em Portugal e na Europa. Os jogos vão subir de exigência e trata-se de um clássico, sempre difícil, mas queremos manter-nos fortes em casa e continuar a ganhar. Sejam precisos três, quatro ou cinco jogos, o objetivo é estar na final. Fizemos uma fase regular muito boa, enquanto o Benfica em algumas fases não esteve tão bem, mas no playoff é como se tudo começasse do zero e todos podem ser campeões."



Já o guardião do Benfica, Pedro Henriques, promete travar o ataque portista: "Se a nível individual o meu trabalho se destaca, é graças ao coletivo. A equipa defensivamente está fortíssima. Não é trabalho instantâneo, tem sido desenvolvido e temos colhido frutos", disse à BTV.