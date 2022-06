Benfica-Sporting, em direto

há 7 min 20:37

Pedro Henriques atingido por um stick

5' - Ânimos exaltam-se após Ferran Font acertar com o stick na garganta de Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica, que recebe agora assistência médica. Banco do Benfica pede punição para o jogador do Sporting mas a equipa de arbitragem não entende ser motivo para tal.



Pedro Henriques é substituído momentaneamente, guarda-redes acenou com a mão a indicar que está bem.