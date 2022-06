Sporting-Benfica, em direto

há 2 horas 15:32

Paulo Freitas: «É um jogo de 'mata-mata' e vamos ter de nos superar»



Ricardo Jr

Paulo Freitas pediu aos adeptos do Sporting para encherem o Pavilhão João Rocha para o jogo decisivo das 'meias' com o Benfica.



"Daqui lanço já um apelo a todos os adeptos para comparecerem em massa no João Rocha e nos empurarrem. Por causa da rotação podemos ter mais alguns problemas e, com a força deles, esses problemas desaparecem. Peço que encham e acreditem em nós, porque vamos deixar tudo tal como fizemos hoje. Fizemos um excelente jogo, criámos o que nos trazia vantagem, controlámo-nos emocionalmente, não permitimos que o Benfica fizesse o que nos tem causado problemas. Começamos por sofrer mossa cedo ao começarmos a perder. É isto que vamos querer fazer no domingo. Vamos querer deixar uma alegria aos adeptos e sair com satisfação e com dever cumprido, embora saibamos que vamos encontrar uma grande equipa. É um jogo de 'mata-mata' e vamos ter de nos superar. Esta é uma equipa que tem vindo a ter momentos fortes de superação", frisou o treinador dos leões, no final do jogo 4.