FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 13:57

Equilíbrio à vista

Por ter ficado terminado a fase regular do campeonato na liderança, os dragões têm um precioso fator casa, frente a um adversário que chega mais motivado do que nunca a este decisão, depois de terem eliminado o rival Sporting nas meias-finais num quinto e decisivo jogo no João Rocha. Prevê-se uma final muito equilibrada, tal como foi durante a época: o FC Porto recebeu e venceu o Benfica na 7ª jornada por 4-3, enquanto os encarnados responderam na 20ª ronda na Luz por 4-1. Clássico mais polémico aconteceu na Taça de Portugal, com os dragões a golearem as águias por 5-1: os encarnados viriam a protestar o jogo devido a erros técnicos de arbitragem.