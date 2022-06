FC Porto-Benfica, em direto

há 32 min 18:40

Nícolia falha último jogo da final e deixa críticas duras: «Preço a pagar pela camisola que represento»



Fernando Ferreira

O Benfica interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo do Sul, com o intuito de suspender a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem, mas viu o pedido ser indeferido, pelo que os encarnados não vão poder contar com Carlos Nicolía no decisivo encontro de hoje, com o FC Porto, no Dragão Arena.



Através das redes sociais, o hoquista do Benfica não poupou críticas a esta situação após ter sido expulso no jogo 4, ante o FC Porto. "No jogo anterior fui expulso injustamente e hoje vou perder a final. As imagens provam por si só, eu nunca disse o que aquela pessoa [o árbitro] disse, nem usei essa frase! Mas sei a camisola que represento e esse é o preço que hoje tenho que pagar com orgulho. Vou perder o jogo mais importante do ano, mas estarei a dar alento à equipa a partir da bancada e espero que seja um jogo desportivamente digno. A vida dá muitas voltas e tenho de esperar porque a vida é justa", referiu o argentino das águias.