FC Porto-Benfica, em direto

Ricardo Ares: «Nas finais não há favoritos»



Ricardo Ares, treinador do FC Porto: "Nas finais não há favoritos e cada jogo tem uma história diferente. Todos os jogos contra o Benfica são muito difíceis, porque é um adversário muito forte, está bem orientado, é muito equilibrado e será decidido nos pormenores", referiu o técnico dos dragões, lembrando que as duas equipas têm "dos melhores guarda-redes do mundo e jogadores de qualidade mundial. Por isso, qualquer jogador poderá decidir nos pormenores".