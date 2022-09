Ricardo Ares: «Uma vergonha que comunicados a pressionar as equipas de arbitragem tenham resultado»

Ricardo Ares foi taxativo na análise à final da Supertaça de hóquei em patins ganha pelo Benfica , tendo inclusiva parabenizado as águias pelo triunfo e consequente conquista do troféu."A análise é simples: não aparecemos na melhor versão. Parabéns ao Benfica pela vitória. Poderia ser o quinto título seguido. Isto vai-nos servir para o que está por vir", começou por referir o treinador do FC Porto que, ainda assim, apontou o dedo à equipa de arbitragem."Todo o pavilhão viu um penálti escandaloso sobre o Rafa [no final da segunda parte]. Os árbitros estiveram mal. É a segunda vez que um destes árbitros não apita o que tem que apitar a favor do FC Porto. É uma vergonha que comunicados a pressionar as equipas de arbitragem tenham resultado", frisou.