Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 13:01

Nuno Resende: «Será necessário ter qualidade e espírito à Benfica»

Nuno Resende considera que as duas vitórias alcançadas diante do Sporting esta época já fazem parte do passado e não dizem nada acerca do dérbi desta tarde. "Será mais um grande jogo, com a motivação no máximo e espírito de conquista. Sabemos do valor do Sporting e queremos passar aos quartos de final, sabendo que será necessário ter qualidade e espírito à Benfica", referiu o treinador do Benfica, à BTV.