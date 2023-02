Alejandro Domínguez: «Fomos quase perfeitos defensivamente»

Após a goleada (5-1) do Sporting diante do Benfica, nos 'oitavos' da Taça de Portugal, Alejandro Domínguez elogiou a solidez defensiva dos leões."Quando preparámos o jogo de hoje, centrámo-nos no modelo ofensivo, saber fazer pausas e jogar de frente para o Benfica. Não podíamos jogar de costas, porque nas transições eles são muito fortes. Conseguimos isso durante 40 minutos. Fomos quase perfeitos defensivamente", começou por referir o treinador da equipa leonina."A perfeição é uma palavra muito ampla. É verdade que a utilizo muito, mas não existe a perfeição. Hoje, o nosso modelo defensivo não permitiu ao Benfica jogar", acrescentou, para depois abordar o facto de Ferran Font não ter conseguido bater Pedro Henriques em três lances de bola parada."O duelo entre o Ferran Font e o Pedro Henriques tem muitos capítulos. E o Pedro Henriques também vê vídeos e também se prepara. O Benfica teve três oportunidades e não marcou. Nós tivemos quatro e marcámos uma. As bolas paradas podem decidir um jogo, mas isso, hoje, não aconteceu", concluiu.