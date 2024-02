Benfica-Sporting, em direto

há 3 horas 14:37

Alejandro Domínguez: «A equipa está muito bem»



Tony Dias

Alejandro Domínguez treinador do Sporting: "A equipa está muito bem. Estamos sempre a pensar no processo, na forma de evoluir a equipa taticamente e que os jogadores tenham a cabeça no trabalho diário e na evolução individual. Quando estamos focados dessa forma, como agora, tudo se torna mais fácil."