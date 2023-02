O árbitro Gonçalo Nuno Cardoso Catanho Silva foi castigado com um mês de suspensão e multado em 380 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal depois dedo Sp. Braga-Benfica em futebol, em jogo da Taça de Portugal."Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do vídeo-árbitro do Sp. Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros mil euros", escreveu no Facebook.O juiz da Associação de Patinagem da Madeira já pediu desculpa.