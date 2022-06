Benfica responde ao FC Porto: «Por muito que tentem apagar o óbvio e fazerem-se de vítimas...»

O Benfica respondeu ao FC Porto depois dos dragões afirmarem terem sido prejudicados com a arbitragem no 4.º encontro da final do campeonato de hóquei em patins este sábado no Pavilhão da Luz (5-3) "Por muito que tentem apagar o óbvio e fazerem-se de vítimas, só houve um clube prejudicado, e de forma sistemática: o Benfica. Estaremos no jogo decisivo para vencer e que a arbitragem esteja, desta vez, ao nível da decisão do título de hóquei em patins", pode ler-se na conta da comunicação no Benfica no Twitter.Logo após o encontro, o treinador do FC Porto sublinhou achar "difícil o Benfica ter apenas duas faltas em 30 minutos num jogo com estas características", ao passo que o speaker dos dragões falou em "assalto". "Depois deste assalto, cá vos esperamos quarta-feira para que seja feita justiça e a melhor equipa seja campeã!", escreveu no Facebook.