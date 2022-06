Benfica-FC Porto, em direto

há 3 horas 11:14

Benfica obrigado a vencer para forçar a 'negra'



Fernando Ferreira

O Benfica recebe na tarde deste sábado (15h) o FC Porto no 4.º jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins, que as águias estão obrigadas a ganhar para levar a decisão do título para a 'negra'.