Ricardo Ares: «Acho difícil o Benfica ter duas faltas em 30 minutos num jogo destas caraterísticas»

Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, lamentou a derrota deste sábado frente ao Benfica (3-5) na Luz, que leva a decisão do título para a 'negra' - no Dragão Arena -, a disputar na próxima quarta-feira, dia 29, pelas 20h."Foi um jogo com muitas alternâncias. Fizemos um bom jogo na primeira parte, estivemos muito equilibrados sobretudo na parte defensiva. Na segunda faltou-nos encontrar melhor os espaços no ataque, e dois erros que cometemos marcaram muito o decurso da segunda parte", começou por analisar o técnico espanhol, que se recusou a comentar a prestação da equipa de arbitragem."Não tenho nada a dizer quanto a isso, mas acho que é difícil o Benfica ter apenas duas faltas em 30 minutos num jogo com estas características", referiu.Quanto ao jogo 5, Ricardo Ares garantiu que o fator casa será decisivo. "Jogar em casa, com os nossos adeptos, dá uma energia extra aos jogadores e é isso que queremos aproveitar. O Benfica ganhou os jogos em casa, mas acho que no geral estivemos melhor, mas no play-off o que conta são as vitórias. Estamos totalmente confiantes de que vamos ganhar este campeonato", rematou.