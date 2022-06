Nuno Resende: «Estamos na decisão e ninguém nos vai tirar o 5.º jogo, não vamos deixar»

Nuno Resende, treinador de hóquei em patins do Benfica, estava naturalmente satisfeito depois da vitória deste sábado frente ao FC Porto (5-3) , que adiou a decisão do título do campeonato nacional de hóquei em patins para a 'negra', que se joga na próxima quarta-feira, dia 29, no Dragão Arena."Não se chega a uma final contra uma equipa do calibre do FC Porto a achar que vamos sempre ganhar. A forma como reagimos a um golo extremamente feliz do FC Porto demonstra que esta equipa quer ganhar. Queríamos estar no momento da decisão desde o início da época, mas chegarmos ao 4.º jogo e termos um pavilhão que mais uma vez nos carregou dá-nos uma crença e felicidade que vale tudo", referiu o técnico das águias, antes de apontar os fatores que embalaram os encarnados para a vitória."Trabalho psicológico, união do balneário, empatia com os adeptos… foi isto que nos levou ao 5.º jogo. Isto não é um prémio, porque o Benfica é ganhar. Se não ganharmos é um fracasso, mas estamos na decisão e ninguém nos vai tirar aquele 5.º jogo. Não vamos deixar. Vamos com seis, com cinco, com quatro, com os que forem. Vamos dar tudo em prol desta camisola, deste clube e vamos respeitar o adversário".Questionado acerca da expulsão de Nicolía, que irá falhar o 5.º jogo, Nuno Resende garantiu que vai arranjar soluções. "Digo-lhes sempre [aos jogadores] que na vida temos duas possibilidades: ou nos focamos no problema ou na solução. Depois de meses de trabalho, muitos treinos e jogos, temos soluções. Foi isso que lhes pedi ao intervalo. Que não se focassem no resultado mas sim nos processos, e depois para irem buscar inspiração", concluiu.