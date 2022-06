Speaker do FC Porto fala em "assalto" no jogo com o Benfica: «Cá vos esperamos para que seja feita justiça»

Fernando Saúl, speaker do FC Porto e oficial de ligação aos adeptos portistas, recorreu este sábado às redes sociais para deixar um comentário sobre o duelo entre Benfica e FC Porto no jogo 4 da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins. Em mensagem publicada na página oficial do Facebook, Fernando Saúl deixou críticas à equipa de arbitragem, falando mesmo em "assalto"."Depois deste assalto, cá vos esperamos quarta-feira para que seja feita justiça e a melhor equipa seja campeã!", escreveu.Recorde-se que as águias venceram por 5-3 o duelo realizado este sábado no Pavilhão da Luz, empatando assim a final do playoff e forçando a 'negra', que será disputada na quarta-feira (dia 29), pelas 20 horas, no Dragão Arena.