Benfica vai protestar jogo com o FC Porto

Uma situação que Ricardo Ares, treinador dos dragões, acabou por comentar, em conferência de imprensa. "Sobre o Benfica não vou opinar. Sobre o lance, é difícil ver em direto. Tenho a sensação de que a bola toca no Pedro Henriques, então é golo. Não sei se é dessa forma, mas a verdade é que isso só representa um golo. Ganhámos por 5-1. Mas não quero opinar sobre essa questão", referiu.



(notícia atualizada com as declarações do técnico do FC Porto)

O Benfica vai protestar o jogo frente ao FC Porto , referente à final da Taça de Portugal. Nenhum elemento das águias compareceu na sala de imprensa após o apito final, tendo um elemento da estrutura encarnada informado que a razão da ausência se prendia com esse mesmo protesto.Os encarnados, refira-se, reclamam uma irregularidade no primeiro golo dos dragões. Na altura, o lance motivou muitos protestos e a próprio equipa de arbitragem teve de conferenciar antes de tomar uma decisão, acabando por conceder o golo aos azuis e brancos.