FC Porto atira-se à arbitragem da final da Liga Europeia: «Teve muito que se lhe diga...»

O Sporting venceu o FC Porto (4-3) no prolongamento da final da Liga Europeia e revalidou o título de campeão europeu, conquistado em 2019 também frente aos dragões - em 2020 a prova não terminou devido à pandemia. Facto é que a final da Liga Europeia de hóquei em patins tem sido uma dor de cabeça para o FC Porto. Se por um lado há o enorme mérito de ter chegado ao jogo decisivo já em 15 ocasiões - apenas o Barcelona o conseguiu mais vezes (26) -, por outro os dragões apenas conquistaram a prova duas vezes, perdendo no jogo decisivo... em 13! O episódio mais recente da malapata aconteceu ontem, mas os dragões apontam igualmente à equipa da arbitragem.





"Ainda não foi desta que o FC Porto voltou a conquistar a Liga Europeia de hóquei em patins. Na final disputada no Pavilhão Gimnodesportivo do Luso, os Dragões perderam diante do Sporting por 4-3, após prolongamento, mas o trabalho da equipa de arbitragem espanhola teve muito que se lhe diga. Agora que o sonho europeu terminou, é hora de voltar a apontar o foco às meias-finais do playoff do campeonato. No sábado, às 14h00, há novo clássico com o Benfica no Dragão Arena", pode ler-se na newsletter Dragões Diário.