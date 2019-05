Final da Liga Europeia: FC Porto-Sporting, em direto

17h49 - As equipas recolhem agora aos balneários; os jogadores vão ouvir as últimas indicações dos treinadores.17h42 - As bancadas estão bem compostas e ainda há muitos adeptos a entrar no pavilhão.17h27 - As equipas já estão em exercícios de aquecimento.







Tudo pronto no ring do #PavilhãoJoãoRocha para receber a Final da Liga Europeia! #OKeuro pic.twitter.com/ooeFbP6L05 — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) May 12, 2019

Chegou o dia de fazer história!!!



Vem ao #PavilhãoJoãoRocha apoiar a nossa equipa na final da Liga Europeia de hóquei em patins, às 18h00!



Força equipa!!! #HóqueiSCP pic.twitter.com/r38DiR07v6 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 12, 2019

17h16 - Tudo a postos no Pavilhão João Rocha.16h11 - A equipa do FC Porto já saiu do hotel, rumo ao Pavilhão João Rocha.Carles Grau (GR), Nélson Filipe (GR), Telmo Pinto, Reinaldo Garcia, Hélder Nunes, Rafa, Gonçalo Alves, Giulio Cocco, Poka e Hugo Santos.Guillem CabestanyAndré Girão (GR), José Diogo (GR), Matias Platero, Henrique Magalhães, Ferran Font, Caio, Pedro Gil, Vítor Hugo, Toni Perez, Gonzalo Romero e Raul Marín.Paulo Freitas- O FC Porto tem tido presença mais assídua nas final-four nos últimos anos, mas não ganha desde 1989/90. Tem dois títulos, o outro ganho em 1985/86.- O Sporting não chegava a uma final da Liga Europeia há 30 anos, quando perdeu com os espanhóis do Noia, em 1988/89. Tem um título, conquistado em 1976/77.- O jogo deverá ser bastante emotivo e o público promete corresponder. No sporting-Benfica de sábado estiveram 2.987 espectadores no recinto.- O, enquanto o, o clube com mais títulos europeus no seu historial (22).- Três anos depois de o Benfica ter erguido o troféu, uma equipa portuguesa voltará a ser coroada campeã europeia de clubes.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, final da Liga Europeia, que será disputada no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, a partir das 18 horas.