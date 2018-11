Gonçalo Alves 'endiabrado' dá vitória ao FC Porto diante do Sp. Tomar

O FC Porto voltou aos triunfos na receção ao Sp. Tomar ao vencer por 5-2 depois da derrota no Pavilhão da Luz frente ao BenficaOs dragões bem podem agradecer a Gonçalo Alves, avançado que foi uma autêntica 'dor de cabeça' para a equipa de Jorge Godinho ao apontar os cinco golos dos azuis e brancos.O avançado de 25 anos marcou aos 6', na recarga de um penálti, e a dois segundos do fim da primeira parte desferiu um forte remate sem hipóteses para Diogo Alves.Na segunda parte, o emblema nabantino reagiu: Pedro Martins conduziu pelo corredor esquerdo um contra-ataque rápido e assistiu na perfeição Ivo Silva que reduziu para 2-1. O FC Porto não tremeu e Gonçalo Alves voltou a tranquilizar os adeptos com mais dois golos (4-1). Xanoca ainda marcou para o Sp. Tomar a três minutos do fim, mas Gonçalo fechou o resultado com chave de ouro com um livre direto irrepreensível.O FC Porto soma agora 12 pontos ao fim de cinco jornadas.