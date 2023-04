Insultos a Carlos Nicolía no Dragão valem multa de 2.280 euros ao FC Porto

O Conselho de Discplina da Federação Portuguesa de Patinagem castigou o FC Porto com uma multa de 2.280 euros, mais 81 euros de custas processuais, devido aos insultos dos adeptos dos azuis e brancos a Carlos Nicolía, no clássico realizado a 18 de janeiro.No dia após a derrota do Benfica no Dragão Arena,para denunciar os insultos de que era alvo há vários vindos da bancada, lembrando a morte da mulher do jogador argentino, em 2014, vítima de doença prolongada.O CD deu como provado vários insultos a Carlos Nicolía, entre eles "assassino", "mataste a tua mulher" e "volta para a tua terra".Após a denúncia feita por Carlos Nicolía, o FC Porto instaurou um inquérito para "apuramento dos factos e da identididade dos presumíveis autores" dos insultos.