Nuno Resende e a conquista da Supertaça: «Dá-nos confiança para a temporada»

Nuno Resende era um treinador satisfeito após a conquista da Supertaça por parte do Benfica, um triunfo para o qual diz ter sido fundamental reagir com golos cada vez que o FC Porto chegou ao empate na partida.





"Todas as vitórias são especiais. Esta equipa do FC Porto levou-nos à exaustão na análise. Duas equipas que lutam constantemente beneficiam disso. Hoje, tínhamos um jogo de xadrez mais uma vez, com as marcações e as ocupações dos espaços a serem fundamentais", começou por referir o técnico das águias, após o encontro disputado em Barcelos.

"O facto de termos respondido ao empate com o 2-1 e ao 2-2 com o 3-2 foi crucial. E o facto de não termos falhado nas transições defensivas levou-nos a ganhar ao FC Porto. Sabíamos que iríamos conseguir. Se não fosse hoje, poderia ser mais à frente. Mas isto dá-nos confiança para a temporada", acrescentou, olhando já ao arranque do campeonato nacional.

"É fundamental ganhar no Paço d'Arcos [no arranque do campeonato]. Quando se sofre mais de dois golos nestes jogos, arriscamo-nos a perdê-los, porque é muito difícil marcar três ao FC Porto. Felizmente sofremos só dois e marcámos mais", vincou.



O técnico português dedicou ainda esta vitória à família: "As vitórias [são importantes] se vierem num ciclo de lógica. Quando se chega a cinco finais [a contar com a época 2021/22] e ganha-se duas, as vitórias hão de chegar. Não é por ganharmos hoje que acreditamos mais numa boa época. Se perdêssemos, poderia ser mais difícil conseguir este trajeto. A minha família tem sido fundamental para o meu equilíbrio. Queria-lhe dedicar este triunfo."



Diogo Rafael também analisou a partida. "Vínhamos de dois jogos [com o FC Porto], contando com a final do ano passado, em que começámos sempre a perder. Era fundamental começarmos a ganhar. Conseguimos e soubemos controlar [o jogo]", frisou o jogador do Benfica.

"Por duas vezes, o FC Porto empatou e, por duas vezes, soubemos passar para a frente. Soubemos estar em vantagem, aguentando em termos ofensivos o caudal ofensivo do FC Porto, muito forte. Fomos felizes, e é um bom mote para a próxima época", concluiu.