Nuno Resende: «Não fomos competitivos nos últimos 10 minutos da 1.ª parte e foi aí que perdemos o jogo»

Depois da goleada (5-1) sofrida pelo Benfica diante do Sporting, Nuno Resende lamentou que as águias não tenham conseguido ser competitivas nos últimos minutos da primeira parte, altura em que considerou ter sido crucial para o desfecho do encontro dos 'oitavos' da Taça de Portugal."Parabéns ao Sporting, porque passou. É importante saber estar. Entrámos bem, com confiança e agressividade competitiva. Conseguimos impor o nosso jogo, depois sofremos um golo numa jogada de jogo interior. O Pedro Henriques esteve fantástico nas bolas parada e foi mantendo-nos em jogo. Nos últimos 10 minutos da primeira parte, não fomos competitivos. E foi aí que perdemos o jogo. Não tivemos essa capacidade de ser competitivos nas ações defensivas e nas transições ofensivas", referiu o técnico dos encarnados, após o jogo."Na segunda parte, tivemos várias oportunidades mas não conseguimos concretizar. Os jogadores deram o que tem sido possível. Hoje, tivemos num dia menos bom e ficámos afastados de uma competição. Agora, vamos trabalhar a parte mental para os próximos jogos", acrescentou, sem querer atribuir culpas à equipa de arbitragem por um lance que o Benfica reclamou deixava a diferença entre as duas equipas em apenas um golo."Quando se perde por 5-1, não nos podemos agarrar a situações de arbitragens. Se o árbitro não considerou golo [no lance do livre da 10.ª falta que daria o 3-2] é porque a bola não entrou", frisou.