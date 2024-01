Pablo Álvarez a caminho do Barcelona

Em final de contrato com o Benfica, o futuro de Pablo Álvarez deverá passar por um regresso ao Barcelona, apurou. O avançado argentino de 37 anos, uma das maiores figuras na conquista do campeonato na época passada, prepara o regresso ao emblema catalão na próxima época, clube que representou entre 2011 e 2021, antes de rumar à Luz.O regresso de Pablo Álvarez ao Barcelona coincide com um regresso ao Benfica. João Rodrigues, de 33 anos, vai voltar aos encarnados na próxima época, após seis temporadas a representar o campeão espanhol,Ambos esquerdinos, avançados de área e finalizadores natos, os dois clubes preparam-se para uma troca.Pablo Álvarez chegou à Luz em 2021 e na época de estreia apontou 33 golos. Já mais adaptado ao hóquei português, mais rápido que o hóquei espanhol, o 'killer de San Juan', como é conhecido, fez em 2022/23 uma das suas mehores épocas a nível de golos. Foram 63 remates certeiros, essenciais na conquista do campeonato.O internacional argentino lesionou-se no ombro na final do playoff da época passada, frente ao Sporting, falhando o início da presente temporada. Voltou com o mesmo faro goleador, tendo já apontado 13 golos em 10 jogos. Pelo Benfica soma um campeonato, duas Supertaças e uma Elite Cup.