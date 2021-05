Paulo Freitas e o triunfo sobre o Benfica: «Equipa uniu-se numa prova de caráter e superação»

Após vencer o Benfica, nos penáltis, resultado que leva o Sporting à final da Liga Europeia de hóquei em patins, Paulo Freitas, treinador leonino, mostrou-se satisfeito, lembrando, porém, que ainda nada está ganho.





"Na grande maioria do tempo de jogo fomos consistentes e resilientes. Perante um adversário destes, tínhamos que ter uma reação à adversidade acima da média. A equipa uniu-se e foi uma prova de caráter e superação. Foi um jogo de muitas emoções. Acho que acaba por ser justo. Podia ter sido no prolongamento. Não conseguimos segurar a vantagem e num erro numa substituição, permitiu o empate ao Benfica. As finais não se jogam, as finais são para ganhar. Disse aos jogadores que ainda não ganhámos nada. Os sportinguistas podem ter a certeza que daremos tudo para revalidar o título", afirmou o técnico.A final está marcada para este domingo, às 17h30, diante do FC Porto.