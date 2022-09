Record transmite todos os jogos da Elite Cup: conheça o calendário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É já amanhã que começa a Elite Cup! A competição que reúne as 8 melhores equipas da temporada passada (FC Porto, Benfica, Sporting, OC Barcelos, Oliveirense, Valongo, HC Braga e Sp. Tomar) volta a decorrer em Tomar eirá transmitir no seu site todas as partidas, entre 2 e 4 de setembro.Conheça, em baixo, o calendário completo da prova:Jogo 1: FC Porto-Sp. Tomar, 10h00Jogo 2: Benfica-Valongo, 14h00Jogo 3: Sporting-HC Braga, 18h00Jogo 4: OC Barcelos-Oliveirense, 21h00Jogo 5 (1.ª meia-final): Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 3, 10h00Jogo 6 (2.ª meia-final): Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 4, 14h00Jogo 7: Derrotado Jogo 1 - Derrotado Jogo 3, 18h00Jogo 8: Derrotado Jogo 2 - Derrotado Jogo 4, 21h00Jogo 7.º/8.º classificado: Derrotado Jogo 7 - Derrotado Jogo 8, 9h00Jogo 5.º/6.º classificado: Vencedor Jogo 7 - Vencedor Jogo 8, 11h00Jogo 3.º/4.º classificado: Derrotado Jogo 5 - Derrotado Jogo 6, 13h00FINAL: Vencedor Jogo 5 - Vencedor Jogo 6, 16h00