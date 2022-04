Treinador do FC Porto e o protesto do Benfica: «Ganhámos por cinco... não quero opinar sobre isso»

Ricardo Ares, treinador do FC Porto, viu um "jogo muito difícil" na final da Taça de Portugal ante o Benfica que culminou com o triunfo portista (5-1) e preferiu não comentar o pedido de protesto das águias."Como treinador, no início de um projeto, a conquista desta taça significa muito. Não posso pedir mais. Estou contente com a ambição dos jogadores, como treinam, e como trabalhamos juntos. Fazemos um bom trabalho e com humildade. Foi um jogo muito difícil. O Benfica tem um grande plantel. No início da época não esteve bem, mas vem de uma evolução muito boa. Lembremos que eliminou o Sporting e a Oliveirense para estar aqui. É uma equipa muito completa, bem treinada, mas acredito que hoje fomos capazes de anular várias situações criadas por eles. Foi um jogo bastante completo. Muito importante esta vitória para saber o que temos de fazer para ganhar. Estar no FC Porto é um sonho tornado realidade. É um privilégio ser treinador neste clube", reiterou no final do encontro."Não vou comentar nada sobre o Benfica. Sobre esse lance (do primeiro golo) é difícil em direto avaliar. Tenho a sensação que a bola tocou no Pedro Henriques e é golo. Não sei se foi dessa forma. Mas isso representa um golo. Ganhámos por cinco... não quero opinar sobre isso".