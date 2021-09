Valongo-Sporting termina com tentativas de agressão e adeptos leoninos refugiados no balneário

O Sporting iniciou na noite de quarta-feira a defesa do título nacional de hóquei em patins com um triunfo (5-3) em Valongo, numa partida decidida nos minutos finais e marcada por momentos de tensão e tentativa de agressões a envolver adeptos das duas equipas após o apito final.





Ao queapurou, vários adeptos do Sporting refugiaram-se na zona dos balneários, depois de serem protegidos por elementos do staff e jogadores leoninos.Como foi possível constatar pela transmissão televisiva e pelo direto disponibilizado pelo Valongo no Facebook, as bancadas do Pavilhão Municipal de Valongo, à exceção do setor destinado aos adeptos do Sporting – um dos topos, atrás de uma das balizas, com presença de cerca de duas dezenas de pessoas e do guarda-redes Ângelo Girão, que ficou fora das opções do treinador Paulo Freitas devido a castigo -, registaram uma ocupação superior aos 50% atualmente permitidos pela DGS, devido à Covid-19, situação que motivou grande descontentamento dos adeptos leoninos e terá contribuído para o aumento da tensão.Contactada por, a Federação de Patinagem de Portugal não esclareceu o número oficial de espectadores presentes no pavilhão. Também contactada pelo nosso jornal, a Polícia de Segurança Pública de Valongo confirmou que agentes se deslocaram ao local, mas "quando lá chegaram já não se passava nada".







Após a partida, o Directivo Ultras XXI, uma das claques do Sporting, deu conta do sucedido. "É lamentável a atitude dos adeptos da casa numa tentativa de agressões após o final do jogo aos adeptos sportinguista e aos jogadores. Valeu a atitude da nossa equipa que abrigaram os adeptos dentro dos balneários de forma a não acontecer uma tragédia. Repudiamos este tipo de atitudes que em nada enaltece a modalidade", pode ler-se, nas redes sociais.







tentou obter um esclarecimento da parte do Valongo, mas, até agora, não obteve qualquer reação.