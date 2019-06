Rochele Nunes: «Estou um pouco triste, mas o caminho até Tóquio ainda é longo»

A judoca Rochele Nunes admitiu esta segunda-feira a "tristeza" por ter falhado uma medalha nos II Jogos Europeus , contundo entende estar no bom caminho para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020."Almejamos sempre o ouro ou pelo menos estar no pódio. Disputei-os, mas saio daqui sem medalha. Confesso que estou um pouco triste, mas o caminho até Tóquio ainda é longo e estou no caminho certo, pelo menos a disputar as medalhas e a ganhar a atletas fortes", disse.A judoca, que nasceu no Brasil e em janeiro se naturalizou, realizou em Minsk os primeiros Europeus por Portugal, assumindo que sai da Bielorrússia "com gostinho amargo, querendo um pouco mais"."Nós, atletas de alto rendimento, exigimos muito de nós próprios e eu preparei-me para ser campeã. Acabei por deslizar na meia-final e na disputa do bronze, mas espero estar mais vezes em posição de lutar por pódios", completou.