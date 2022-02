Campeão olímpico dos 100 metros: «O treino mental é um passo muito importante»

Marcell Jacobs, atleta italiano que conquistou a Medalha de Ouro nos 100 metros em Tóquio'2020 e estabeleceu um novo recorde europeu, explicou a importância da preparação mental no seu triunfo, frisando que o ajudou a deixar de se "focar nos adversários" e passar a concentrar-se apenas em si próprio."O treino mental foi um passo muito grande que já tínhamos construído, mas que faltava implementar. É uma forma de evitar, entre aspas, a pressão. Antes, eu focava-me muito nos rivais e no que as pessoas esperavam de mim, não naquilo que eu queria", começou por referir.E prosseguiu. "Foi muito importante do ponto de vista pessoal, porque não trabalhamos apenas na pista, mas também em mim mesmo, desbloqueando o que guardamos cá dentro. É um processo que certamente continuaremos a fazer".O velocista confessou que não considera importante a diferença entre correr com ou sem público. "Ganhar com o estádio vazio não é melhor, mas quando começamos a correr as pessoas ficam em silêncio. Para nós, ter ou não ter público não muda muito".Jacobs deixou elogios aos esforços do Japão, que apesar da pandemia da Covid-19 conseguiu condições para realizar os Jogos Olímpicos. "Foi incrível o que fizeram. Testaram-nos todos os dias, mas não foi algo invasivo. Vivi bem com isso, e apesar de usarmos máscara e termos mantido o distanciamento, senti-me livre", concluiu.