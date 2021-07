João Almeida e Nelson Oliveira em ação em Tóquio'2020: siga a prova de fundo em direto

há 1 horas 02:33

Os principais candidatos

No que a candidatos diz respeito, esta será provavelmente uma das edições dos Jogos Olímpicos com maior qualidade. A começar desde logo pelo esloveno Tadej Pogacar, o grande dominador do Tour'2021, e que chega a esta prova em grande forma. A seu lado terá ainda Primoz Roglic, que para lá de poder ser um apoio importante pode também ele ser candidato às medalhas.



Há ainda o belga Wout van Aert, que chega a Tóquio depois de um Tour no qual ganhou em todo o tipo de condições, isto para lá de nomes como Jakob Fuglsang, Marc Hirschi, Richard Carapaz, Maximilian Schachmann, Remco Evenepoel, Adam Yates, Sergio Higuita, Michael Woods ou Richie Porte. Isto sem esquecer o italiano Vincenzo Nibali e o eterno Alejandro Valverde. E, claro, João Almeida!