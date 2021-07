Prova de fundo leva milhares de pessoas à estrada em Jogos à porta fechada

A prova de fundo masculina do ciclismo de estrada, que liga o Parque Musashinonomori, em Chofu, à Pista Internacional de Fuji, levou milhares de japoneses às bermas das estradas, oportunidade rara nuns Jogos Olímpicos Tóquio'2020 à porta fechada.

A corrida, que inclui dois ciclistas portugueses, João Almeida e Nelson Oliveira, arrancou com muito público na estrada, pelo menos em algumas das porções do terreno, com bermas repletas de japoneses 'órfãos' dos 'seus' Jogos, acorrendo aos milhares aos primeiros quilómetros de corrida, ainda em Chofu, nos arredores de Tóquio.

Mais para a frente, o cenário contemplava viadutos, pontes e outros locais 'apinhados' de gente, e zonas verdes acolhiam famílias inteiras, algumas até a 'ensaiar' piqueniques, ao longo de todo o percurso pelo menos até ao Lago Yamanakako.

Nem sempre com distanciamento social, mas quase sempre de máscara colocada, foram muitos os que quiseram acenar aos ciclistas, puxar por eles ou tirar fotografias ao pelotão.

No meio da multidão surgiam muitas câmaras de fotografar e de filmar, muitos 'smartphones' em riste, bandeiras do Japão, mas também quem vestisse equipamento desportivo dedicado ao ciclismo e até uma camisola da seleção lusa de futebol.

Adiados em um ano devido à pandemia de covid-19, os Jogos Olímpicos estão a decorrer sem público, uma decisão anunciada em 08 de julho pela ministra dos Jogos, Tamayo Marukawa, na sequência de um novo estado de emergência decretado pelo primeiro-ministro, Yoshihide Suga, até 22 de agosto.

Esta decisão tornou-se depois definida apenas para Tóquio e outras grandes cidades que acolhem eventos, mas as provas que decorreram até aqui, bem como a Cerimónia de Abertura, têm acontecido à porta fechada, com esta corrida a assinalar uma imagem 'do outro mundo' entre um 'mar' de cadeiras vazias e percursos despidos de gente.

A prova de fundo do ciclismo de estrada masculino liga hoje o Parque Musashinonomori a Fuji, ao longo de 234 quilómetros, no primeiro dia após a abertura oficial dos Jogos, na Cerimónia no Estádio Nacional, decorrendo o evento até 08 de agosto.