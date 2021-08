Marcelo Rebelo de Sousa: «Medalhas devem-se a portugueses de hoje, de várias origens e etnias»

O Presidente da República vincou esta quinta-feira o papel dos atletas portugueses com outras nacionalidades de origem, depois de Pedro Pichardo ter conquistado, no triplo salto, a primeira medalha de ouro para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.





"É bom que pensem que quando se orgulham com medalhas nas Olimpíadas que essas medalhas são devidas a todos eles, portugueses hoje, de várias origens e etnias. O mesmo poderia dizer do primeiro jogador português na NBA [Neemias Queta], de origem guineense", começou por referir, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se aos jornalistas no Palácio de Belém, em LisboaO Presidente da República deixou ainda uma "mensagem forte, de alegria por esta delegação olímpica, mas também de orgulho português não xenófobo, não racista e não limitativo, mas abrangente". "É essa a riqueza de Portugal. Temos de avançar essa riqueza noutros domínios onde tem sido difícil chegar ao topo para os que vêm de origens diversas", acrescentou.Relativamente às críticas de que alguns atletas são alvo, relacionadas com o facto de não serem de origem lusa, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "achar que só são bons os brancos ou os nacionais de origem é uma uma forma de xenofobia, racismo ou discriminação", defendendo por isso que são "discussões menores". "Deve ser essa a nossa riqueza, uma sociedade aberta e inclusiva, não intolerante e que perde tempo com tricas de segunda ordem", concluiu.