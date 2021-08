Brasil bate Espanha e sagra-se bicampeão olímpico de futebol

O Brasil venceu, este sábado, a Espanha, por 2-1, na disputa pela medalha de ouro em futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. A selecção canarinha, campeã olímpica em 2016, até começou pior, depois de Richarlison ter falhado um penálti aos 38 minutos, mas conseguiu a recuperação.





O Brasil abriu o marcador em cima do intervalo (45+2’) por Matheus Cunha, mas a Espanha viria a empatar num remate potente de Oyarzabal aos 61 minutos. Já no prolongamento, Malcom desfez o empate depois de uma boa arrancada, aos 108’. Destaque ainda para Pedri , médio espanhol do Barcelona que realizou o 73º jogo da temporada e superou Bruno Fernandes, que disputou 72 partidas numa longa temporada ao serviço do Manchester United.O Brasil alinhou de início com: Aderbar Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos e Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Antony, Claudinho e Richarlison.Já Luis de La Fuente, escalou o seguinte onze: Unai Simon; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Dani Olmo, Asensio e Oyarzabal.