Comité Olímpico Brasileiro critica jogadores por não usarem casaco da seleção nos festejos

A seleção brasileira, que revalidou este sábado o título de campeã olímpica, ao bater a Espanha (2-1) na disputa pela medalha de ouro em Tóquio'2020, foi alvo de críticas por parte do Comité Olímpico (COB) do mesmo país. Em causa está o facto de os jogadores durante a cerimónia de pódio terem optado por manter a camisola de jogo, vestida ao invés de se equiparem com o casaco da seleção, obrigatório durante a premiação. Em comunicado, o COB afirmou mesmo que "após o encerramento dos Jogos, tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico".





"O Comité Olímpico do Brasil repudia a atitude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos jogadores da seleção de futebol durante a cerimónia de prémios do torneio masculino.No momento, as energias do Comité estão totalmente voltadas para a manutenção dos trabalhos que resultaram na melhor participação brasileira na história dos Jogos Olímpicos.Por este motivo, apenas após o encerramento dos Jogos o COB tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores."