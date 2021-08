Espanha vence Japão e junta-se ao Brasil na final do torneio masculino em Tóquio'2020

A Espanha venceu o Japão, esta terça-feira, por 1-0, na segunda meia-final do torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, onde vai defrontar o Brasil na disputa pela medalha de ouro.





Numa partida que também precisou de prolongamento, tal como o encontro entre Brasil e México, Marco Asensio, do Real Madrid, marcou o único tento, aos 115'.Destaque para Pedri, médio do Barcelona, que esteve em campo durante 84 minutos, igualando o registo de Bruno Fernandes de 72 (!) jogos durante a temporada 2020/2021.Recorde-se que a seleção canarinha, atual campeã olímpica, venceu o México nos penáltis (4-1), também no dia de hoje, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar.