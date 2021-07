Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rafa Mir, a tábua de salvação de Espanha que tem a mãe a decidir-lhe os destinos Avançado do Wolverhampton, cobiçado pelo Atlético Madrid, fez hat-trick com a Costa do Marfim





• Foto: Reuters