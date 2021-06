Jorge Fonseca: «Na primeira vez duvidaram, disseram que foi sorte e hoje calei muita gente»

Jorge Fonseca sagrou-se esta sexta-feira bicampeão mundial de judo e não escondeu a enorme satisfação pelo feito alcançado em Budapeste, na Hungria.





"Na primeira vez duvidaram, disseram que foi sorte. Hoje foi trabalho, determinação e foco. Calei muita gente. Dei espetáculo a fazer judo, diverti-me imenso e foi um dia perfeito", afirmou, em declarações à Sport TV, o judoca português."Jogos Olímpicos? É um progresso e quero trabalhar para isso. Chegar aos Jogos e fazer o mesmo que fiz hoje. Vou tentar fazer história e dar tudo de mim, como sempre. Vou estar nos Jogos no nível mais alto possível e fazer o melhor resultado possível.Quero dedicar esta medalha a todos os portugueses. Está aqui. Bicampeão do mundo", acrescentou.Por se encontrar muito próximo da Seleção Nacional de futebol, que na próxima terça-feira se estreia no Euro'2020 precisamente em Budapeste, frente à Hungria, Jorge Fonseca aproveitou para desejar boa sorte aos comandados de Fernando Santos e disse acreditar que Portugal vai renovar o título europeu. "Acredito que têm grande equipa e vão fazer um grande resultado. Quero desejar-lhes sorte, acredito que vão dar o máximo e vão ser bicampeões da Europa", afirmou o judoca.