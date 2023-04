O desabafo de Telma Monteiro: «Há momentos que são uma verdadeira merda...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ???????? (@telmamonteiro57)

Telma Monteiro terminou o Grand Slam Antalya 2023 em 7.º lugar e revelou que "ultimamente" tem sentido "uma dor no joelho". Numa longa publicação nas redes sociais, a judoca diz sentir-se "orgulhosa" pelo resultado obtido, mas, ainda assim, não escondeu a frustração."As últimas semanas foram duras, de muita dor, frustração e fisioterapia a tentar entender o melhor caminho pra continuar a evoluir. Quem me conhece sabe o quanto procuro sempre ser mais e melhor e o quanto me deixa insatisfeita não conseguir, por alguma razão, fazer isso", escreveu."Aprendi com o tempo a aceitar as minhas vulnerabilidades e acima de tudo a não as ver como uma fraqueza. Apenas parte de mim, que posso ou não querer melhorar, que posso ou não querer partilhar. Até porque nem toda gente merece essa parte de nós.Mas para aqueles que se preocupam e me acompanham partilho um pouco dos últimos tempos e dessa vulnerabilidade.Ultimamente tenho lidado com uma dor no joelho que me incomoda muito e dizer assim já me parece pouco para expressar o que sinto. Depois de ser operada ao menisco o ano passado, o meu joelho começa 'agora' a ressentir-se e a adaptar-se à alteração biomecânica que advém dessa intervenção. Isso faz com que haja muitas compensações e sinta essa dor, que me impede de treinar como gostava. Principalmente quando há mais volume de treino.As últimas semanas foram duras, de muita dor, frustração e fisioterapia a tentar entender o melhor caminho pra continuar a evoluir. Quem me conhece sabe o quanto procuro sempre ser mais e melhor e o quanto me deixa insatisfeita não conseguir, por alguma razão, fazer isso.Antes do Grand Slam deste fim de semana não consegui fazer um único randori (luta) nas três semanas antes. Apesar disso foquei-me em tudo o que podia trabalhar e decidi que queria competir no GS de Antalya. E digo isto sem que seja qualquer desculpa!O resultado não foi impressionante, ainda que ficar em 7º lugar, seja sempre honroso e duro de alcançar a este nível. Mas acima de tudo, estou muito orgulhosa por ter tido a coragem e ousadia de ter competido. Se fosse pelo meu ego, por tudo o que já conquistei, não estaria feliz, mas ter conseguido estar situação de dúvida e vulnerabilidade, de forma tranquila e focada, deu-me a sensação de total controlo do meu ego e naquilo que realmente importa, ser a minha melhor versão. No fim fez-me sentir muito grata e completa.Há momentos que são uma verdadeira merda mas o mais importante é aceitar a minha realidade e partir daí. Até porque nos dias que são uma verdadeira merda e não desisto - mesmo que pense - sinto-me uma verdadeira rock star e isso como um ciclo que é, dá-me mais força para seguir.Enfim, vou continuar a trabalhar com os meus treinadores, fisios e médicos colegas de treino, de forma a conseguir realizar o trabalho que necessito e evoluir para ir de encontro aos meus objetivos. E há dias que vão ser uma merda e há dias que vão ser incríveis. No entretanto, seguimos juntos! Obrigada a todos pelo apoio e vamos para mais, sem mimimi.A vida é só uma e é para ser vivida em pleno"