Presidente da República e o título de Jorge Fonseca: «Um feito à altura das suas qualidades»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou sexta-feira o judoca português Jorge Fonseca, pela conquista do título mundial na categoria de -100 kg, "um feito à altura das suas qualidades".

"O Presidente da República felicita o judoca Jorge Fonseca que se sagrou Bicampeão do Mundo de Judo na categoria -100kg no Campeonato do Mundo que decorre em Budapeste, na Hungria. Jorge Fonseca é o primeiro português a sagrar-se bicampeão do mundo de judo. Um feito à altura das suas qualidades, das suas ambições e das esperanças e expectativas de todos portugueses", lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência.

De acordo com a mesma nota, esta é "uma conquista que merece o reconhecimento do Presidente da República pelo que representa para a história e para o futuro do desporto nacional".

O português Jorge Fonseca sagrou-se hoje bicampeão mundial de judo em -100 kg, ao vencer na final dos Mundiais, a decorrem na Arena Laszlo Papp, em Budapeste, o sérvio Aleksandar Kukolj, por ippon.

Jorge Fonseca revalidou o título mundial que tinha conquistado em agosto de 2019, em Tóquio, o primeiro da história do judo português, então frente ao russo Niyaz Ilyasov.

Hoje, nos Mundiais, a pouco mais de um mês dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, Jorge Fonseca voltou a ter um 'dia perfeito' para chegar ao ouro, após vencer o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º), o canadiano Kyle Reyes (26.º), o georgiano Ília Sulamanidze (31.º), o holandês Michael Korrel (3.º) e o sérvio Kukolj (54.º).