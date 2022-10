Rochele Nunes solidária com Ana Hormigo: «Sofremos cada vez mais represálias e ameaças»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por rochelenunes (@rochelenunes)

Multiplicam-se as reações sobre o despedimento da selecionadora nacional de judo, Ana Hormigo, revelado esta segunda-feira por Telma Monteiro . A judoca Rochele Nunes deixou uma mensagem nas redes sociais, reforçando as críticas à Federação Portuguesa de Judo e deixando palavras de solidariedade para com a treinadora."Para a nossa treinadora, digo obrigada por inúmeras vezes lutar por nós quando muitas vezes já não tínhamos mentalidade para lidar com tanto stress, sempre a lembrar-nos pelo que lutamos e para quem lutamos, ajudando a manter-nos o foco nos treinos e competições", refere.Rochele Nunes lembra a "luta dentro e fora dos tapetes para que tal instituição cumpra com os deveres e o que é de mais importante o código moral do judo". "Sofremos cada vez mais represálias e ameaças", refere.A judoca deixa um lamento por algo que a "incomoda profundamente": "O facto de não ter nascido em Portugal e me dizerem que não tenho os mesmos direitos e valor que todos os atletas".Rochele Nunes acrescenta que tem honra e orgulho por representar Portugal e assegura: "Sinto-me cada vez mais motivada a dar 100% por este país."