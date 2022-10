Telma Monteiro: «Que liberdade, poder lutar num sítio com regras, onde só dependo de mim»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ???????? (@telmamonteiro57)

Depois de ter sido eliminada ao primeiro combate em -57 kg no Grand Slam de Abu Dhabi, Telma Monteiro agradeceu o apoio que tem recebido, não só no seu regresso à competição como também a polémica com a federação."Quando entrei no tapete deixei tudo para trás. Que liberdade, poder lutar num sítio com regras, onde só dependo de mim. Ali é o meu lugar. Representar o meu país é um orgulho que algumas pessoas nunca poderão compreender", escreveu nas redes sociais.Telma Monteiro, recorde-se, denunciou o afastamento da selecionadora Ana Hormigo na segunda-feira e queixou-se de já não ter este ano verba do projeto olímpico - com a Federação a justificar que a judoca esgotou o 'plafond' que tinha -, perdeu com a chinesa Qi Cai (47.ª do ranking mundial)."Feliz por voltar às competições! Entrar no tapete menos de 8 semanas depois da cirurgia só foi possível graças a uma equipa fantástica. E tenho muito que agradecer por isso.Quando entrei no tapete deixei tudo pra trás. Que liberdade, poder lutar num sítio com regras, onde só dependo de mim. Ali é o meu lugar.Representar o meu país é um orgulho que algumas pessoas nunca poderão compreender.É pisar o tapete e dizer "isto somos nós, isto é Portugal"Não venci uma medalha, mas estou de volta.São dois anos de apuramento olímpico, um dia sorrimos, outros dias apanhamos balanço nos tropecões e seguimos para a próxima!Pra vocês que não me largaram a mão num momento em que tanto precisei, a minha e dos meus colegas e amigos. Obrigada. Eu nunca me vou esquecer disso. Fazem valer a pena todo o esforço, só sinto orgulho.Foi duro, tudo, tem sido, muito, milhões de emoções, mas não retiro nada do que disse e não me arrependo de nada.Sei que estou do lado do bem, do lado justo.Vamos equipa"